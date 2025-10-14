به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی از اجرای از ابتدای سال جاری در سطح محور‌های استان جهت ارتقای ایمنی و کیفیت راه‌ها خبرداد.

جلال زاده با اشاره به اقدامات گسترده برای ارتقای ایمنی و کیفیت راه‌های از ابتدای سال جاری گفت: در این رابطه، از ابتدای سال جاری تاکنون، روکش آسفالت ۴۰۶ کیلومتر از محور‌های استان انجام شده که این اقدام نقش مؤثری در افزایش طول عمر جاده‌ها، کاهش تصادفات و ارتقای رضایت‌مندی رانندگان و مسافران دارد.

وی گفت: همچنین، ۱۱۷ کیلومتر درزگیری نیز در محور‌های مختلف استان اجرا شده است.