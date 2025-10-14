پخش زنده
سرپرست دبیری ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان غذا و کشاورزی گفت: هم اکنون حدود ۸۰۰ شرکت دانشبنیان در حوزه غذا و کشاورزی فعالیت میکنند که این تعداد از مجموع بیش از ۱۰ هزار و ۱۰۰ شرکت دانشبنیان کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ارژنگ جوادی، سرپرست دبیری ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان غذا و کشاورزی، در نخستین رویداد و نمایشگاه «اینوفارم» با تأکید بر لزوم سادهسازی مفهوم فناوری، اظهار داشت: نوآوری لزوماً به معنای انجام کارهای بزرگ و پیچیده نیست، بلکه کارهای ریز و کوچک نیز میتوانند فناورانه و اثرگذار باشند و ستاد از آنها حمایت میکند. جوادی با اشاره به مطالعات انجام شده در زیستبوم این بخش، از عدم ورود کافی شرکتها به حوزههایی که چالش اصلی کشور محسوب میشوند، ابراز نگرانی کرد و گفت: در واکنش به این وضعیت، ستاد بلافاصله فراخوانها، حمایتها و اولویتهای تخصیص تسهیلات خود را به سمت این حوزههای حیاتی جهتدهی کرده است تا شرکتها ملزم به فعالیت در مناطق نیازمند شوند.
وی همچنین به یک ایراد اساسی در سیستم پژوهشی کشور اشاره کرد و افزود: اغلب محققان کار را از آخر شروع میکنند؛ یعنی ابتدا محصول را تولید کرده و سپس به دنبال مشتری و تجاریسازی میروند که این رویکرد پاسخگو نیست.
سرپرست دبیری ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان غذا و کشاورزی در ادامه به ارائه آمارهای رسمی از وضعیت زیستبوم دانشبنیان پرداخت و اعلام کرد: در حال حاضر حدود ۸۰۰ شرکت دانشبنیان در حوزه غذا و کشاورزی فعالیت میکنند که این تعداد از مجموع بیش از ۱۰ هزار و ۱۰۰ شرکت دانشبنیان کشور است.
او با بیان اینکه دو سال پیش توزیع این شرکتها با چالشهای کشور هماهنگ نبوده، اضافه کرد: به دلیل جهتدهیهای اخیر، این توزیع بهبود یافته باشد و در آیندهای نزدیک کاملاً متوازن شود.
جوادی همچنین با تفکیک آمار شرکتهای فعال در حوزه دام، طیور و آبزیان، عنوان کرد: از مجموع شرکتهای دانشبنیان کشاورزی، ۱۷۲ شرکت (حدود ۲۲ درصد) در این بخش مشغول به کار هستند. این شرکتها در زنجیره ارزش به این ترتیب توزیع شدهاند؛ حدود ۵۰ شرکت در حوزه دارو، واکسن و مواد ضدعفونیکننده، ۳۳ شرکت در بخش تجهیزات، ۵۴ شرکت در بخش خوراک و جیره، ۳۱ شرکت در حوزه دانش و مدیریت، و تنها ۱۷ شرکت در حوزه «هستههای اولیه» که شامل اصلاح نژاد در دام، طیور و آبزیان است.
سرپرست دبیری ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان غذا و کشاورزی، با تأکید بر اینکه تعداد ۱۷ شرکت فعال در هستههای اولیه (که سنگ بنا تولید محسوب میشود) کافی نیست و این حوزه یکی از گلوگاههای اصلی کشور است، افزود: محصولات تولید شده توسط کل شرکتها در این زیربخش، حدود ۲۹۵ مورد است که ۹۸ مورد آن در حوزه واکسن و دارو، ۴۱ مورد در تجهیزات، ۹۷ مورد خوراک و تنها ۱۹ مورد هستههای اولیه را شامل میشود.
جوادی با اشاره به لزوم کاهش وابستگیهای شدید در این صنعت از هسته اولیه تا خوراک دام، تجهیزات و فرآوری، گفت: در برنامه سند امنیت غذایی، هدف خودکفایی در واکسن دام و طیور از ۳۵ درصد فعلی باید به ۷۰ درصد افزایش یابد، اما در حال حاضر تنها ۵۰ شرکت در این بخش فعالیت دارند.
وی خاطرنشان کرد: صنعت تولید پروتئین، با وجود وابستگی بالا، تولیدکنندگانی بهروز دارد که آمادگی بسیار خوبی برای پذیرش دانش و فناوری دارند و به همین دلیل، ستاد غذا و کشاورزی مصمم است تا ضریب نفوذ فناوری را در این حوزه بالا ببرد و خلاءهای وابستگی را مرتفع کند.