آغاز طرح پایش رشد دانش آموزان در مدارس البرز
طرح تنسنجی و پایش رشد دانشآموزان قبل از اجرای برنامه توزیع شیر رایگان در مدارس البرز انجام می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز از آغاز اجرای طرح سنجش تنسنجی دانشآموزان مقطع ابتدایی پیش از شروع برنامه توزیع شیر رایگان در مدارس استان خبر داد و گفت: این برنامه با هدف پیشگیری از سوءتغذیه و فرهنگسازی مصرف شیر در میان دانشآموزان اجرا میشود.
جودکی گفت: طرح توزیع شیر در مدارس ابتدایی استان البرز در طول سال تحصیلی جاری به اجرا درخواهد آمد و پیش از آغاز طرح، کارشناسان تغذیه با حضور در مدارس ابتدایی ارزیابیهای تنسنجی شامل اندازهگیری قد، وزن و محاسبه شاخصهای سلامت دانشآموزان انجام می هند.
به گفته وی، این ارزیابیها با هدف سنجش وضعیت تغذیهای دانشآموزان و بررسی میزان تأثیر اجرای برنامه مداخلهای توزیع شیر انجام میشود.
جودکی خاطرنشان کرد: پس از پایان اجرای برنامه، نتایج حاصل از این پایشها و میزان اثربخشی طرح توسط دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت تحلیل و بررسی خواهد شد تا در برنامهریزیهای آینده مورد استفاده قرار گیرد.
وی در پایان تأکید کرد: سرمایهگذاری بر سلامت تغذیهای دانشآموزان، سرمایهگذاری بر آینده کشور است و اجرای چنین طرحهایی میتواند نقش مؤثری در رشد و سلامت نسل آینده داشته باشد