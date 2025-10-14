

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار دوستانه بین ژاپن و برزیل در ورزشگاه آجینوموتو توکیو به میزبانی سامورایی‌ها برگزار شد که این دیدار در نهایت با پیروزی ژاپن به پایان رسید.

تاکومی مینامینو در دقیقه ۵۲، کیتو ناکامورا در دقیقه ۶۲ و آیاسه یوئدا در دقیقه ۷۱ برای تیم ملی فوتبال ژاپن و پائولو هنریکه در دقیقه ۲۶ و گابریل مارتینلی در دقیقه ۳۲ برای تیم ملی فوتبال برزیل گلزنی کردند.

در دیگر دیدار دوستانه کره جنوبی نیز در خانه مقابل پاراگوئه با ۲ گل به برتری رسید. ایوم جی سئونگ و اوه هیونگ گیو در این دیدار برای کره‌جنوبی گلزنی کردند.