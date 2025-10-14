پخش زنده
نخستین خانه بازی دولتی در چهارمحال و بختیاری افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: هدف از ساخت این خانه بازی در سامان ، ایجاد فضایی شاد و آموزشی برای کودکان و نوجوانان، است تا بتوانند از بازیهای روز و متنوع بهرهمند شوند و مهارتهای خود را در کنار سرگرمی ارتقا دهند.
واحد افزود: همراهی و همدلی فرماندار و شهردار سامان و مشارکت ۱۳ خیر در ساخت این مجموعه نقش مهمی در اجرایی شدن این پروژه داشت و یاری اعضای فعال کانون و اعضای ارشد مرکز نیز بسیار چشمگیر و قابل تقدیر است.
وی افزود:خانهی بازی مرکز فرهنگی هنری سامان با امکانات متنوع و هیجانانگیز تجهیز شده است؛ شامل پلیاستیشن4، ایکس باکس، ایرهاکی، فوتبال دستی، میز پینگپنگ و انواع بازیهای فکری رومیزی، همه در محیطی امن و جذاب در دسترس کودکان و نوجوانان قرار دارند.
واحد گفت: این خانهی بازی نه تنها محلی برای سرگرمی، بلکه محیطی تربیتی است که کودکان و نوجوانان میتوانند خلاقیت، مهارتهای اجتماعی و علاقهمندیهای فرهنگی خود را کشف و تقویت کنند.