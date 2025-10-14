مدیر اجرایی نخستین دوره مسابقه‌های بین‌المللی قرآن کریم پاکستان با حضور در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد پاکستان با مجید مشکی رایزن فرهنگی کشورمان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در این دیدار، دربارۀ ترتیبات اجرایی برگزاری نخستین دوره مسابقه‌های قرآن کریم پاکستان تبادل نظر شد.

قاری صداقت علی، مدیر اجرایی اولین دوره مسابقه‌های بین‌المللی قرآن کریم پاکستان با تجلیل از پیشرفت‌های قرآنی جمهوری اسلامی ایران، کشورمان را یکی از کشور‌های پیشرو در علوم و فنون مختلف قرآنی ارزیابی کرد.

قاری صداقت علی با اشاره به حضور داور و قاری ایرانی در این دوره از مسابقه‌ها اظهار کرد: برای ما مایه افتخار خواهد بود که داوری از جمهوری اسلامی ایران در کنار داورانی از یکی دو کشور اسلامی، داوری این مسابقه‌ها را بر عهده داشته باشد و امیدواریم که قاری نماینده جمهوری اسلامی ایران نیز در این دوره حائز رتبه برتر شود.

رایزن فرهنگی کشورمان از اقدام دولت پاکستان برای برپایی مسابقه‌های قرآنی بین‌المللی سپاسگزاری کرد و گفت: شور و اشتیاق و هیجان مردم پاکستان در برپایی محافل قرآنی در جهان اسلام کم نظیر است و ما شاهد استقبال و علاقه همه اقشار مردم پاکستان به محافل قرآنی هستیم. امیدواریم مسابقه‌های بین‌المللی قرآن کریم جایزه پاکستان به یکی از مهم‌ترین رویداد‌های بین‌المللی قرآنی در جهان اسلام تبدیل شود.

بنابه پیشنهاد رایزنی فرهنگی کشورمان و با همکاری وزارت امور مذهبی پاکستان در نخستین دوره مسابقه‌های بین المللی قرآن کریم پاکستان یکی از کرسی‌های داوری به جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته است.

این مسابقه‌ها در اوایل آذرماه سال جاری در اسلام آباد برگزار خواهد شد.