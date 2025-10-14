پخش زنده
مرکز بهداشت استان قم در اطلاعبه ای از جابه جایی مراکز خدمات جامع سلامت شهدا و پنبه چی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این اطلاعیه آمده است:
قابل توجه همشهریان گرامی، با توجه به فرسودگی ساختمانهای مراکز خدمات جامع سلامت «شهدا» و «پنبهچی» و ضرورت تخریب و بازسازی این مراکز، ارائه خدمات این دو مرکز تا زمان تکمیل طرح های بازسازی، به مکانهای جدید منتقل شده است.
نشانی جدید مرکز خدمات جامع سلامت شهدا:
خیابان انقلاب، کوچه ۳۹، پلاک ۴۲
شماره تماس:
37740270 - 37741541 - 37740255
37741756 – 37741390 - 37741364
37740865
نشانی جدید مرکز خدمات جامع سلامت پنبه چی:
میدان امام خمینی(ره)- کوچه 19- پلاک17
شماره تماس:
36633498- 36706032
36700093- 36619011 است.