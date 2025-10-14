به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این اطلاعیه آمده است:

قابل توجه همشهریان گرامی، با توجه به فرسودگی ساختمان‌های مراکز خدمات جامع سلامت «شهدا» و «پنبه‌چی» و ضرورت تخریب و بازسازی این مراکز، ارائه خدمات این دو مرکز تا زمان تکمیل طرح های بازسازی، به مکان‌های جدید منتقل شده است.

نشانی جدید مرکز خدمات جامع سلامت شهدا:

خیابان انقلاب، کوچه ۳۹، پلاک ۴۲

شماره تماس:

37740270 - 37741541 - 37740255

37741756 – 37741390 - 37741364

37740865

نشانی جدید مرکز خدمات جامع سلامت پنبه چی:

میدان امام خمینی(ره)- کوچه 19- پلاک17

شماره تماس:

36633498- 36706032

36700093- 36619011 است.