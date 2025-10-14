به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم‌های فوتبال شهید قندی یزد و رخش خودرو تبریز در هفته دوم لیگ دو فوتبال کشور در تبریز به مصاف هم می‌روند.

سوت آغاز این دیدار از ساعت ۱۵ در ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز به صدا درمی آید.

نکته جالب اینست که این دو تیم قرار بود چهارشنبه هفته پیش در جام حذفی فوتبال کشور به مصاف هم بروند که با انصراف رخش خودرو، تیم شهید قندی به مرحله بعدی صعود کرد.

فوتبالیست‌های قندی در هفته اول لیگ دو فوتبال کشور مقابل کیا تهران به تساوی رسیده بودند.