به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هوشنگ صیدالی با بیان اینکه براساس مصوبه هیئت وزیران، تمام دستگاه‌های اجرایی مکلفند در دوره سرد سال، دمای آسایش ساختمان‌های خود را حداکثر تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم و در ایام تعطیل، نسبت به خاموش کردن سامانه‌های گرمایشی اقدام کنند، اظهار کرد: نظارت، مراقبت و بررسی مستمر تجهیزات و تأسیسات گرمایشی و دمای آسایش ساختمان‌های اداری با هدف شناسایی و حصول اطمینان از رعایت دمای آسایش در دستور کار قرار دارد که در صورت عدم رعایت این موارد، اخطار قطع جریان گاز به مشترکان داده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه خط مبنای مصرف گاز دستگاه‌های مشمول، ۸۰ درصد مصرف گاز آن ساختمان در یکی از پنج ماه دوره سرد سال ۱۴۰۱ پس از اعمال تعدیل دمایی است، تصریح کرد: این در حالی است که پایش ساختمان‌ها در بازه دو هفته یک‌بار انجام شده و تیم‌های پایش باید در این دوره، از ساختمان‌های دستگاه‌های مشمول بازدید به‌عمل آورند.

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه شرکت‌های گاز استانی مکلف به تشکیل تیم‌های پایش مجهز به تجهیزات اندازه‌گیری دما بوده و حسب نیاز، باید نسبت به برگزاری آموزش‌های لازم برای تیم‌های پایش اقدام کنند، تأکید کرد: شرکت‌های گاز استانی می‌توانند از ظرفیت سازمان بسیج برای همکاری در پایش ساختمان‌های دستگاه‌های مشمول استفاده کنند. افزون بر این، باید موضوع پایش، نظارت و قطع موقت جریان گاز را از طریق مسئولان اجرایی استان به تمام دستگاه‌های مشمول ابلاغ کنند.

صیدالی روشن کردن وسایل گرمایشی حداکثر یک ساعت قبل از آغاز وقت اداری ابلاغی و خاموش کردن وسایل گرمایشی حداقل یک ساعت قبل از پایان وقت اداری ابلاغی، برای تمام دستگاه‌های مشمول را از دیگر موارد ذکرشده در این مصوبه خواند و تصریح کرد: لازم است رعایت خاموش بودن وسایل گرمایشی در روزهای تعطیل رسمی و غیررسمی پایش و بررسی وضع معاینه فنی موتورخانه و سامانه­‌های احتراقی و گزارش‌دهی به دستگاه‌های ذی‌ربط نیز انجام شود.

وی یادآور شد: در صورت رعایت نشدن هریک از موارد ذکرشده برای مرتبه اول، برای دستگاه مربوطه اخطار قطع جریان گاز صادر و در صورت تکرار برای مرتبه دوم (متوالی یا غیرمتوالی)، قطع موقت جریان گاز آن دستگاه به‌مدت یک هفته انجام می‌شود، ضمن آنکه وصل جریان گاز این دستگاه‌ها، منوط به اخذ تعهد کتبی بالاترین مقام اجرایی دستگاه در استان با درج قبولی قطع موقت جریان گاز تا پایان دوره سرد سال در صورت تکرار تخلف است.

گفتنی است، پارسال از ابتدای اجرای طرح پایش مصرف گاز ادارات، وضع مصرف گاز ۴۵۳ هزار و ۹۱۱ مرکز اداری و دولتی در کشور بررسی و از این تعداد، گاز ۱۶ هزار و ۵۰۱ مرکز دولتی پرمصرف قطع شد.