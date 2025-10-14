پخش زنده
امروز: -
۷۰ درصد ترانزیت ریلی کشور از مرز سرخس انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار سرخس گفت: روزانه از مرز مشترک سرخس با ترکمنستان بیش از ۲۳۰ دستگاه کامیون خارج و به همین تعداد وارد میشود.
مجتبی بیکی، با اشاره به اینکه تقریباً ۱۳ درصد مجموع مبادلات کالایی کشور از مرز سرخس انجام میشود، گفت: مرز مشترک با ترکمنستان، موتور محرک اقتصاد شرق کشور است.
وی افزود: در همین خصوص همایش «وفاق ملی و سرمایهگذاری برای تولید» با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و اتاق بازرگانی و منطقه ویژه اقتصادی سرخس برگزار شد که در این همایش به ارائه فرصتها و مزایای سرمایهگذاری در این منطقه و زیرساختهایی که تاکنون ایجاد شده است پرداخته شد و همچنین تفاهمنامهای با اتاق تعاون استان به امضا رسید.
فرماندار سرخس، شناساندن بهتر شهرستان سرخس در حوزه اقتصادی و سرمایهگذاری را با توجه به جایگاهی که دارد از مهمترین اهداف دانست و خاطرنشان کرد: ظرفیتهای منطقه ویژه اقتصادی و فرصتهای سرمایهگذاری در شهرستان مشخص شده است.
وی گفت: با توجه به اینکه در سند آمایش استان، سرخس به عنوان یک ناحیه مجزا که دارای ظرفیتهای مختلفی در خصوص انرژی، ترانزیت، تبادلات تجاری که در منطقه وجود دارد معرفی شده و با توجه به ارتقای منطقه آزاد، ۲۶ فرصت سرمایهگذاری در بخشهای مختلف ارائه شده است.
بیکی با بیان اینکه این فرصتها در بخشهای مختلفی مانند صنعتی، گردشگری، بارگیری و تخلیه و لجستیک، بهداشت و سلامت هستند، اظهار کرد: این فرصتها نیازمند سرمایهگذاری بخش خصوصی هستند.
وی با اشاره به اینکه خود منطقه ویژه اقتصادی نیز طرحهایی را برای سرمایهگذاری آماده کرده است، ادامه داد: در حوزه منطقه ویژه اقتصادی که ۲۵۰۰ هکتار وسعت دارد، مزیتهای بسیار خوبی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار سرخس خاطرنشان کرد: زیرساختهایی که برای استقرار صنایع و واحدها در این منطقه داریم شامل ناحیه بندی و زون بندی که در داخل منطقه ویژه انجام شده، امکانات زیرساختی آب، برق و گاز، قطعه زمینی که واگذار میشود، لجستیک و سایت لجستیکی و سایتهای تخلیه و بارگیری، انبار و مخازن سوخته هستند.
بیکی در خصوص مزیتهای هم مرز بودن سرخس با ترکمنستان گفت: ۲۰۰ کیلومتر مرز مشترک با ترکمنستان داریم که در حوزه حمل بار و کالا به صورت ریلی و ترانزیت واردات و صادرات در حال انجام است.
وی، ظرفیتهای اقتصادی مرز مشترک با ترکمنستان را بینظیر خواند و افزود: این مرز میتواند به کاتالیزوری برای توسعه اقتصادی شرق کشور تبدیل شود.
بیکی با اشاره به افزایش چشمگیر مبادلات اقتصادی در این مرز خاطرنشان کرد: با توجه به قرارگیری این مرز به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای کریدور کشور، برنامهریزی جامعی برای تبدیل سرخس به یک هاب لجستیک بینالمللی در دست اجرا داریم.