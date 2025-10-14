مرکز ملی امنیت سایبری در انگلیس اعلام کرد، تهدید‌های بسیار مهم سایبری علیه این کشور، پارسال ۵۰ درصد افزایش یافت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ "مرکز ملی امنیت سایبری" انگلیس در گزارش سالانه خود اعلام کرد، سازمان‌های امنیتی این کشور اکنون روزانه با حملات سایبری بسیار پیچیده رو‌به‌رو هستند و با آن‌ها مبارزه می‌کنند.

این مرکز تاکید کرد: برای دفاع در برابر تهدید‌های سایبری، همه باید آماده باشند زیرا اکنون همه مشاغل در این کشور، از کوچک تا بزرگ در معرض حملات سایبری قرار دارند و هر لحظه امکان دارد زیرساخت‌های فناورانه از کار بیفتد و همه نمایشگر‌های رایانه‌ای سیاه شوند.

کارشناسان در انگلیس می‌گویند: افزایش اتکا بر فناوری موجب شده است جوامع در برابر تهدید‌های سایبری از جمله بدافزار‌های باج طلب آسیب پذیرتر شوند.

در گزارش سالانه "مرکز ملی امنیت سایبری" که بخشی از سازمان اطلاعاتی - امنیتی" ستاد ارتباطات دولت است، از کشور‌های چین با فعالیت‌های تخصصی، روسیه با توانایی اقدامات غیرمسئولانه، ایران و کره شمالی، به عنوان تهدید‌های اصلی دولتی یاد شده است.

اعضای هیات دولت انگلیس از جمله وزیران خزانه داری، امینت، فناوری و مشاغل به صد‌ها مدیر شرکت‌های بزرگ این کشور هشدار داده‌اند برای پیشگیری از حملات سایبری اقدام کنند.

گاردین نوشت: "مرکز ملی امنیت سایبری" اعلام کرد پارسال با ۴۲۹ حمله سایبری مبارزه شد که حدود نیمی از آنها از نظر ملی مهم بودند که این میزان در مقایسه با دو سال پیش، بیش از دو برابر شد.

به گزارش این مرکز، تهدید‌هایی که اثر فراوان بر دولت، خدمات اساسی، جمعیت فراوان و یا اقتصاد انگلیس داشته باشند مهم و گسترده تلقی می‌شوند. در این گزارش آمده است اغلب حملات سایبری پارسال به انگلیس، از جمله به شرکت‌های زنجیره‌ای "مارکس و اسپنسر" و "کو اوپ"، برای دریافت باج انجام شد.

براساس این گزارش، افزایش حملات بدافزار‌های باج طلب اغلب با تلاش گروه‌های مجرم که پول می‌خواهند و افزایش وابستگی جامعه به فناوری از علل افزایش تهدید‌های سایبری در انگلیس است.

ستاد ارتباطات دولت در انگلیس، سازمان اطلاعاتی و امنیتی با هدف شنود الکترونیک و تامین اطلاعات برای نیرو‌های مسلح و دولت است. مسئول ستاد ارتباطات دولت، وزیر امور خارجه انگلیس است اما بخشی از وزارت امور خارجه این کشور نیست و اداره‌کننده آن جایگاه دبیر دائمی دارد.

در سال ۲۰۱۳ میلادی، ادوارد اسنودن کارمند پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا اعلام کرد این ستاد، به جاسوسی گسترده مشغول است به گونه‌ای که مثلا در حال گردآوری همه ترافیک اینترنتی و تماس‌های تلفنی در انگلیس با استفاده از برنامه "تمپورا"ست. افشاگری ادوارد اسنودن به مجموعه گسترده‌ای از افشاگری‌ها درباره نظارت جهانی منجر شد اما در نهایت به دلیل تهدید دولت انگلیس مبنی بر طرح دعوی در دادگاه، روزنامه گاردین مجبور شد همه پرونده‌هایی را که اسنودن داده بود نابود کند.