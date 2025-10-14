به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: دلیل این کاهش درآمد اقتصادی کمتر کشت پنبه نسبت به محصولات بهاره رقیب مثل یونجه، محصولات جالیزی و ذرت است..

امانیان افزود: از گذشته‌ پنبه به عنوان یکی از محصولات مهم کشاورزی محسوب میشده است اما نبود حمایت از تولیدکنندگان و مشکلات پیش روی آنها باعث شده است در سال‌های اخیر کشاورزان تمایلی به کشت پنبه نداشته باشند و هر ساله شاهد کاهش سطح زیر کشت پنبه در استان باشیم.

وی تاکید کرد : اگرچه با توجه به اهمیت محصول پنبه، در سال ۱۳۹۴ برای کاهش وابستگی کشور به واردات این محصول برنامه‌ای ۱۰ ساله طراحی شد، تا برای خودکفایی آن برنامه ریزی شود. اما اوضاع به گونه‌ای پیش نرفت که این هدف تحقق یابد. خشکسالی، تغییر اقلیم، خرده مالکی،نبود تجهیزات مکانیزه در مسیر کاشت و برداشت، نداشتن توجیه اقتصادی باعث شد تا امروز سطح زیر کشت پنبه در برخی از شهرستان‌های این استان که در سال‌های گذشته در آنها پنبه کشت می‌شده است به صفر برسد.

امانیان گفت: در واقع ایران که تا دو دهه قبل در تولید و کشت پنبه خودکفا بود و در این زمینه صادرات نیز داشت، به تدریج با وضعیت متفاوتی روبروشد و اینک به گواه آمار گمرکات استان خراسان رضوی، وارد کننده وش پنبه هستیم.

وی افزود: ۱۴ هزار و ۲۸۰ هکتار از اراضی در بیست شهرستان خراسان رضوی با متوسط عملکرد ۲۵۰۰ کیلوگرم در هکتار امسال زیر کشت پنبه است .

امانیان گفت : بیشترین سطح کشت پنبه به نیشابور با چهار هزار وششصد هکتار و سبزوار با بیش از سه هزار هکتار تعلق دارد.