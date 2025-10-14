به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: در راستای طرح مقابله با حمل و نگهداری سوخت خارج از شبکه توزیع، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به ۱۲ دستگاه کامیون حمل سوخت مشکوک و برای بررسی آنها را متوقف کردند.

مهدی سبحانی‌فر، ادامه داد: در بازرسی ماموران انتظامی از این خودرو‌ها بیش از ۱۳۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۴۷ میلیارد ریال کشف شد.

وی گفت: دراین عملیات برای راننده‌های متخلف پرونده تشکیل و برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.