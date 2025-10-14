پخش زنده
نماینده ولیفقیه در استان با اشاره به نقش الگو بودن ورزشکاران؛ بر ضرورت تبیین جایگاه شهدای ورزشکار و برگزاری هرچه باشکوهتر یادواره آنان، تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجتالاسلام والمسلمین اللهنور کریمیتبار در نشست با اعضای ستاد برگزاری یادواره شهدای ورزشکار استان، با بیان این که یادوارهها فرصت مناسبی برای معرفی الگوهای ایثار، تعهد و غیرت دینی در جامعه است، گفت: در این برنامهها باید نقش و جایگاه شهدای ورزشکار برای مردم استان و کشور بهدرستی تبیین شود.
وی با اشاره به تلاش دشمنان برای هجمه به ارزشهای فرهنگی، اظهار کرد: امروز دشمن تمام توان خود را برای مقابله با نماز، عفاف، حجاب و پوشش اسلامی بهکار گرفته است؛ از اینرو ورزشکاران به عنوان الگوی جوانان باید در رعایت این ارزشها توجه ویژهای داشته باشند.
امام جمعه ایلام ضمن تقدیر از ورزشکاران کشتیگیر کشور که در میادین جهانی به ارزشهای ملی و مذهبی پایبند بودند، افزود: حضور ورزشکاران ایرانی در عرصه بینالمللی در کنار رعایت اصول اخلاقی و دینی، میتواند جلوهای از اقتدار فرهنگی، تربیتی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران را به جهانیان نشان دهد.
یادواره شهدای ورزشکار استان ۲۶ مهرماه، ساعت ۱۵ در سالن فنی و حرفهای ایلام برگزار خواهد شد.