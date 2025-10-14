به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: از ۷۰ مورد مبتلا به تب دنگی در استان ۱۷ نفر در بیمارستان‌ها بستری شدند که اکنون همه با بهبود وضعیت ترخیص شده‌اند.

یحیی میرزاده افزود: امروز نیز برای مقابله با این بیماری طرح مشترک بهسازی محیط با حضور گروه‌های علوم پزشکی و شهرداری در محلات بندرعباس برگزار شد.

وی گفت: ۳۲ درصد از افراد مبتلا به این بیماری کارگران ساختمانی، ۱۰ درصد زنان خانه دار و مابقی دانش آموز، دانشجو، پزشک و دیگر مشاغل بوده‌اند.

بیماری تب دنگی یکی از بیماری‌های منتقله پشه آئدس است که مسری نیست و تنها با گزش این پشه به فرد منتقل می‌شود.

تنها راه مؤثر مقابله با پشه آئدس، حذف محل‌های تخم‌ریزی این پشه مانند آب‌های راکد کولر‌ها، آب زیرگلدان‌ها، لاستیک‌های فرسوده رها شده، قوطی‌ها و بطری‌های رها شده، قایق‌های فرسوده و چاله‌های آسانسور است.

بنابر توصیه دانشگاه علوم پزشکی، در صورت بروز علائم تب دنگی شامل تب بالا، سردرد شدید، درد عضلات و مفاصل و جوش‌های پوستی، بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه کنند.

پارسال ۳۵ تن در هرمزگان به بیماری تب دنگی مبتلا شدند.

تب دنگی از سال ۹۸ در هرمزگان شناسایی شد.