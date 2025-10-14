در اجرای رزمایش فرهنگی رهروان شهدا، فرمانده لشکر عملیاتی۳ حمزه (ع) از خانواده شهیدان رضا علیزاده و رامین ولیزاده در ارومیه تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرهنگ پاسدار سیدمهدی غفاری فرمانده لشکر عملیاتی۳ حمزه (ع) بهمراه حجت الاسلام ابراهیمی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در این لشکر با خانواده‌های معظم شهیدان رضا علیزاده و رامین ولیزاده دیدار کردند.

در این دیدار‌ها سرهنگ پاسدار سیدمهدی غفاری اظهار داشت: دیدار و تکریم خانواده شهدا موجب زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه می‌شود.

وی گفت: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون ایثار و از جان گذشتگی شهدای والا مقام و صبر و استقامت خانواده معظم شهداست.

در پایان این دیدار‌ها با اهدا لوح سپاس و هدیه از صبر و استقامت خانواده معظم شهدا تجلیل بعمل آمد.