سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در مراسمی که با حضور فرمانده این سپاه و مسئولان و ملی پوشان کشتی برگزار شد، از مدال آوران این رشته در مسابقات جهانی اخیر تقدیر کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم تقدیر از تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی (با حضور کشتی‌گیران استان تهران، سرمربیان تیم‌های ملی و رئیس فدراسیون کشتی) توسط سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران در سالن کاسپین پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد. برای این مراسم، سالن کاسپین پژوهشکده نفت مملو از جمعیت بود. شمار زیادی از کشتی‌گیران نوجوان در سالن حضور داشتند. همچنین پیشکسوتان کشتی نیز حضور چشمگیری داشتند.

کلیپ‌هایی از پیروزی و افتخارآفرینی قهرمانان در زاگرب به نمایش در آمد که با استقبال حاضرین مواجه شد.

در پایان از علیرضا دبیر، حسن رنگرز، پژمان درستکار، امیرعلی آذرپیرا، یونس امامی و مهدی یوسفی تقدیر به عمل آمد و به این ۶ نفر کمک‌هزینه سفر به حج اهدا شد.

همچنین به هشت نفر از دست‌اندرکاران کشتی و فدراسیون کمک‌هزینه سفر به عتبات عالیات به همراه خانواده هدیه داده شد.