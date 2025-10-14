به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس کمیته اسب دوانی استان با بیان اینکه در هفته پنجم مسابقات کورس پاییزه، ۸۱ راس اسب از ۱۳ استان کشور حضور داشتند، افزود: در کل مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان جایزه برای این کورس در نظر گرفته شده است.



خانی زاده افزود: چابکسواران در این دوره از مسابقات در هفت دور با هم به رقابت پرداختند.

وی عنوان کرد: این دوره از مسابقات در مسافت هزار و ۶۵۰ برگزار شد.

در پایان مسابقات از مالکان اسب‌های برتر با اهدای جام و جوایز نقدی تجلیل شد.