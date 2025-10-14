پلیس ایالت جارکند هند اعلام کرد: از ابتدای ژانویه تا پایان سپتامبر، ۲۶۶ عضو حزب کمونیست هند بازداشت، ۳۲ نفر کشته شده و ۳۰ نفر نیز خود را تسلیم نیرو‌های امنیتی کرده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، سخنگوی پلیس ایالتی افزود: در میان کشته‌شدگان، دو عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست هند (مائوئیست) حضور داشتند که هر یک جایزه‌ای معادل یک کرور روپیه (صدهزار دلار) داشتند.

در این مدت، پلیس موفق به کشف و ضبط ۱۵۷ قبضه سلاح، ۱۱ هزار و ۹۵۰ فشنگ، ۱۸ هزار و ۸۸۴ چاشنی انفجاری، حدود ۴۰۰ کیلوگرم مواد منفجره و ۲۲۸ بمب دستی ساز شد و ۳۷ پناهگاه زیرزمینی شورشیان را منهدم کرد.

همچنین مبلغ ۳۹.۵۳ لک روپیه از وجوه حاصل از باج‌گیری‌های گروه‌های شورشی توقیف شده است.

پلیس جارکند همچنین از افزایش پرونده‌های جرایم سایبری خبر داد و اعلام کرد، در ماه‌های اوت و سپتامبر، ۱۲۸ پرونده تشکیل و ۱۰۵ متهم بازداشت شده‌اند، همچنین در این عملیات، ۱۲۸ تلفن همراه، ۱۶۶ سیم‌کارت، ۶۰ کارت بانکی، دو لپ‌تاپ و ۲.۸۱ لک روپیه وجه نقد نیز ضبط شده است.