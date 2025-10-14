به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سردار مرتضی جوکار گفت: در پی وقوع یک فقره گروگانگیری یک نفر از شهروندان در یکی از مناطق شهرستان چابهار، بلافاصله پیگیری موضوع بصورت ویژه در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: با بررسی‌ها کارآگاهان پلیس مشخص شد گروگان گیران، فرد گروگان رفته را با انگیزه اختلاف مالی ربوده و در منطقه‌ای نامعلوم مخفی کرده اند.

وی اظهار داشت: با تلاش‌های صورت گرفته، ماموران موفق به شناسایی محل مخفیگاه گروگان گیر‌ها شده، و طی عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه آنها را در محل دستگیر، و فرد گروگان گرفته شده را آزاد کردند.

این مقام انتظامی بیان کرد: از مخفیگاه متهمان، تعداد ۳ قبضه سلاح کلاشینکف به همراه ۷ تیغه خشاب و ۱۵۶ عدد فشنگ جنگی، تعداد ۲ قبضه سلاح کلت کمری به همراه پنج تیغه خشاب و ۷۶ عدد تیر جنگی و ۲عدد بیسیم دستی، کشف و ضبط گردید.

وی ادامه داد: متهمان دارای ۲ دستگاه خودروی سواری بوده که در بازرسی از آن مقدار تقریبی ۳ کیلوگرم انواع مخدر که به صورت ماهرانه‌ای جاساز و پنهان گردیده بود کشف، ضبط شد.