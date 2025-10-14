مصرف گاز خانگی، تجاری و صنایع جزء در نیمه مهر با روندی افزایشی به میانگین روزانه ۲۱۴.۵ میلیون مترمکعب رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بررسی مصرف گاز طبیعی در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۸ مهر نشان می‌دهد نیروگاه‌ها با حدود یک میلیارد و ۸۲۷ میلیون مترمکعب در رتبه نخست قرار دارند. بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء با حدود یک میلیارد و ۵۰۲ میلیون مترمکعب و صنایع عمده با حدود یک میلیارد و ۱۸۹ میلیون مترمکعب در رده‌های بعدی هستند. در مجموع مصرف گاز در این سه بخش در این بازه زمانی بیش از ۴ میلیارد و ۵۱۷ میلیون مترمکعب بوده است.

شنبه، ۱۲ مهر: نیروگاه‌ها ۲۶۵.۱۳ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۷۲.۶۴ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۱۳.۹۶ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع مصرف سه بخش در این روز ۶۵۱ میلیون و ۷۳۰ هزار مترمکعب بود.

یکشنبه، ۱۳ مهر: مصرف نیروگاه‌ها به ۲۶۹.۰۸ میلیون مترمکعب رسید. صنایع عمده ۱۷۲.۵۴ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۱۸.۵۱ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند. مجموع مصرف سه بخش در این روز ۶۶۰ میلیون و ۱۳۰ هزار مترمکعب ثبت شد.

دوشنبه، ۱۴ مهر: نیروگاه‌ها ۲۷۳.۴۹ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۷۱.۸۹ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۱۶.۲۶ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند. در این روز در مجموع ۶۶۱ میلیون و ۶۴۰ هزار مترمکعب گاز به این سه بخش تحویل شد.

سه‌شنبه، ۱۵ مهر: مصرف نیروگاه‌ها ۲۶۴.۰۹ میلیون مترمکعب ثبت شد. صنایع عمده ۱۶۸.۸۱ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۲۶.۳۰ میلیون مترمکعب دریافت کردند. مجموع مصرف این روز به ۶۵۹ میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب رسید.

چهارشنبه، ۱۶ مهر: نیروگاه‌ها ۲۶۱.۲۹ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۶۸.۳۹ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۱۰.۷۳ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند. در مجموع ۶۴۰ میلیون و ۴۱۰ هزار مترمکعب گاز در این سه بخش در این روز مصرف شد.

پنجشنبه، ۱۷ مهر: نیروگاه‌ها ۲۵۲.۶۶ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۶۷.۱۲ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۲۱۶.۱۳ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع مصرف در این روز ۶۳۵ میلیون و ۹۱۰ هزار مترمکعب ثبت شد.

جمعه، ۱۸ مهر: نیروگاه‌ها ۲۴۱.۰۵ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۶۷.۳۹ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء ۱۹۹.۷۷ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. در مجموع ۶۰۸ میلیون و ۲۱۰ هزار مترمکعب گاز در این روز تحویل شد.

نتایج مصرف گاز در هفته منتهی به ۱۸مهر نشان می‌دهد نیروگاه‌ها با میانگین روزانه حدود ۲۶۱ میلیون مترمکعب همچنان محور اصلی مصرف گاز کشور هستند و نوسان مصرف در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء در مقایسه با صنایع عمده بیشتر به چشم می‌خورد.