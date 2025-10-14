پزشکان جهادگر با اعزام به شهر بهمن، بیش از هزار خدمت سلامت به بیماران نیازمند ارائه دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسئول قرارگاه پهنه‌ای شمال فارس گفت: صد و چهلمین اردوی پزشکی گروه جهادی شهدای شمال فارس، با اعزام به مرکز جامع خدمات سلامت شهری و روستایی شهر بهمن، روزانه حدود ۲۰۰ بیمار را معاینه و تحت درمان قرار دادند.

مهدوی افزود: دندانپزشکی، چشم پزشکی، زنان و زایمان، داخلی، قلب و عروق، جراح عمومی و پوست از جمله تخصص‌هایی است که به مدت سه روز به شهروندان این شهر خدمت رسانی کردند.

همچنین کشاورز رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) آباده بیان کرد: در این اردو بیماران پس از غربالگری، تریاژ، اندازه گیری قند و فشار خون در صورت نیاز به بررسی‌های بیشتر به مراکز درمانی و بیمارستان امام خمینی (ره) آباده ارجاع داده شدند.

همچنین رجبی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه آباده گفت: انجام بیش از هزار خدمت پزشکی، توزیع عینک و عمل چشم رایگان پس از معاینه و ارجاع به مراکز درمانی از جمله اقداماتی این اردوی جهادی بود.