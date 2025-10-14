تانکر سوخت رسان عراقی در چارباغ ارتش همدان، حدفاصل صدا و سیما و میدان کربلای مریانج قیچی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کارشناس تصادفات پلیس راه استان همدان با اشاره به اینکه این سانحه در ساعت ۱۶:۴۵ دقیقه سه شنبه ۲۲ مهر اتفاق افتاد گفت: تانکر سوخت رسان به علت سرعت زیاد و ترمز ناگهانی قیچی و با چارباغ ارتش برخورد کرده است.

سروان علی زارعی حال عمومی راننده تانکر را خوب دانست و افزود: خسارت‌هایی به نرده‌های وسط چارباغ ارتش و یکی از درخت‌های این چارباغ وارد شده است.

او همچنین با تاکید بر رانندگی با سرعت مطمئنه، ابراز امیدواری کرد: با ساخت کمربندی شهر همدان، ورود خودرو‌های سنگین به داخل شهر ممنوع شود و تصادفات کاهش یابد.