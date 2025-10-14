کارشناسان بهداشت البرز یک واحد تولیدی با تعداد ۵۲ هزار و ۸۹۷ قلم انواع محصولات و لیبل‌های غیرمجاز آرایشی و بهداشتی شناسایی و پلمب کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ،مدیر اداره نظارت و ارزیابی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو، از شناسایی و پلمب مقادیر زیادی اقلام غیرمجاز در یکی از شرکت‌های تولیدی استان خبر داد و گفت: کارشناسان در بازدید از یک واحد تولیدی، تعداد ۵۲ هزار و ۸۹۷ قلم انواع محصولات و لیبل‌های غیرمجاز شامل ماسک، کرم، شامپو و سایر فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی شناسایی کردند و این اقلام با هماهنگی پلیس امنیت اقتصادی در دو محل از شرکت پلمب شد.

بقایی با تأکید بر خطرات استفاده از محصولات آرایشی و بهداشتی فاقد مجوز سازمان غذا و دارو یا تقلبی و تاریخ‌گذشته، خاطرنشان کرد: مصرف این‌گونه محصولات می‌تواند منجر به بروز عوارض پوستی و جسمی جدی از جمله حساسیت، التهاب، لک و تیرگی پوست، آکنه و جوش چرکی، سوختگی شیمیایی، جذب مواد سمی از راه پوست، اختلالات هورمونی، ریزش مو و عفونت‌های پوستی یا چشمی شود.

وی از شهروندان خواست برای حفظ سلامت خود، فقط از فرآورده‌های دارای مجوز رسمی سازمان غذا و دارو استفاده کنند و از خرید محصولات آرایشی و بهداشتی فاقد برچسب مجوز یا با قیمت‌های غیرواقعی خودداری کنند.