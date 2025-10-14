پخش زنده
معاون بهرهبرداری یکی از شرکتهای فولادی از رشد ۱۰ درصدی بهرهوری در تولید فولاد با بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی خبر داد.
غلامرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اقدامات انجامشده در مسیر هوشمندسازی خطوط تولید، گفت: استفاده از فناوریهای نوظهور در این مجموعه فولادی از چند سال گذشته بهصورت جدی آغاز شده و اکنون در برخی خطوط تولید، از جمله تولید تختال، از ربات برای ثبت دادهها استفاده میشود؛ در حالیکه این فرآیند پیشتر بهصورت دستی انجام میشد.
وی افزود: همچنین در بخش تولید کویلهای نوردی، طی یکی دو سال اخیر از رباتهای دوقلوی دیجیتال بهره گرفتهایم که نقش مؤثری در بهبود دقت و سرعت عملیات داشتهاند.
سلیمی ادامه داد: در بیشتر خطوط تولید، جرثقیلها نیز با استفاده از سامانههای هوش مصنوعی کنترل میشوند که این امر به افزایش بهرهوری و کاهش خطای انسانی منجر شده است.
وی با بیان اینکه بهرهمندی از هوش مصنوعی در خطوط تولید فولاد بهطور محسوسی به افزایش تولید کمک کرده است، گفت: اگرچه میزان رشد عدد بزرگی نیست، اما بررسیها نشان میدهد بهرهوری حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.
معاون بهرهبرداری این شرکت فولادی تأکید کرد: استفاده از فناوریهای نوظهور باید با سرعت بیشتری در صنایع کشور گسترش یابد و به دغدغه اصلی مدیران صنعتی تبدیل شود، چرا که بسیاری از کشورهای دنیا بهصورت جدی وارد این عرصه شدهاند، اما در ایران هنوز توجه کافی به آن نشده است.
وی خاطرنشان کرد: در زمینه «فولاد سبز» نیز، که از ابتدای زنجیره تولید بر پایه فناوریهای نوین شکل میگیرد، اقدامات اولیه در حال انجام است.