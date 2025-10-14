به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ اسامی داوران قضاوت‌کننده هفته هفتم لیگ برتر فوتبال اعلام شد، که شهاب محمدی قضاوت بازی سپاهان و استقلال خوزستان را برعهده خواهد داشت.

بر این اساس قضاوت دیدار سپاهان و استقلال خوزستان که روز جمعه ۲۵ مهر ماه برگزار می‌شود بر عهده شهاب محمدی است، و فرهاد مروجی، علی فرزان‌منش و میثم عباسپور نیز او را در امر قضاوت یاری خواهند کرد.

امیر عرب‌براقی و ایمان کهیش داوران VAR هستند، قاسم واحدی نیز ناظر داوری است.