قضاوت دیدار سپاهان و استقلال خوزستان بر عهده شهاب محمدی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ اسامی داوران قضاوتکننده هفته هفتم لیگ برتر فوتبال اعلام شد، که شهاب محمدی قضاوت بازی سپاهان و استقلال خوزستان را برعهده خواهد داشت.
بر این اساس قضاوت دیدار سپاهان و استقلال خوزستان که روز جمعه ۲۵ مهر ماه برگزار میشود بر عهده شهاب محمدی است، و فرهاد مروجی، علی فرزانمنش و میثم عباسپور نیز او را در امر قضاوت یاری خواهند کرد.
امیر عرببراقی و ایمان کهیش داوران VAR هستند، قاسم واحدی نیز ناظر داوری است.