پیامک ارسالی قطع فوری برق برای برخی شهروندان جعلی است و کلاهبرداران با لینک آلوده، بلافاصله موجودی حساب را خالی می کنند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،بدافزارها با عناوینی نظیر «پرداخت قبض، اعتراض به یارانه، سامانه ابلاغ ثنا، سبد کالا» و..، بدست مجران ایجاد و از طریق لینک موجود در پیام از طریق پیامک و یا در بستر شبکههای اجتماعی برای شهروندان ارسال میشود که بلافاصله پس از کلیک کردن بر روی آن امکان آلوده شدن تلفن همراه و در نهایت سرقتهای بانکی و نقض حریم خصوصی دریافت کنندگان پیام وجود خواهد داشت.
مجرمان با ارسال پیامک حاوی لینک با محتوای مرتبط با قطع فوری برق اقدامات خود را آغاز کرده و کاربران را به مسیری برای برداشت غیرمجاز از حساب بانکیشان هدایت میکنند یا اطلاعات هویتی آنان را دریافت کرده و از آن سوءاستفاده میکنند.
شهروندان پیامهای حاوی لینک درباره قطع شدن برق و پرداخت قبض برایشان ارسال میشود را باز نکنندو به سرشماره پیامک ارسالی توجه کنند،