کنترل افکار یکی از شاخصهای سلامت روان است
کارشناس خانواده و روانشناس با اشاره به اهمیت مقابله با افکار منفی و آسیبهای آن گفت: نقد کردن از خود با انتقاد و منفی بافی تفاوت دارد، چرا که دوست داشتن خود واقعی ما عزت نفس به همراه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، صالحه کشاورز با حضور در شبکه سیمای البرز برنامه امروز البرز گفت: کنترل افکار یکی از اصول و شاخصهای سلامت روان است. برخی از افراد مثبت اندیش هستند، یعنی ابتدا به خوبی و امیدواری نگاه میکنیم و برخی دیگر منفی نگر هستند؛ یعنی تا ثابت نشود که آن فرد نظرمثبتی دارد دیدِ منفی نگرانه ادامه پیدا میکند.
وی به مجری برنامه امروز البرز توضیح داد: دعوای با خود، یعنی نامهربانی با خود، در هزاران سال قبل انسان برای بقای خود نیز وجود داشته است آن زمان بدبینی و منفی بافی وجود داشته که دیگران ممکن است به ما آسیب بزنند. ما برای بقاء نیاز به افکار منفی داریم ولی با خودمان باید پایان دهیم.
کشاورز در سیمای البرز عنوان کرد: نقد کردن از خود انتقادی و منفی بافیها متفاوت است ما باید از اشتباههای خودمان درس بگیریم و آن را دوباره تکرار نکنیم. در نقد باید خوبیها و حسنهای خودمان را در نظر بگیریم. افراد خود انتقاد فقط خود را میکوبند و نتیجهای نمیگیرند.
وی با اشاره به اهمیت عزت نفس به مجری برنامه امروز البرز بیان کرد: هیچ کس با تحقیر اصلاح نمیشود، تحقیر فقط بغض و خشم میآورد. در خود انتقادی به عزت نفس پایین میرسیم. چیزی در کودکی و نوجوانی من اتفاق افتاده و تکرار شده که انسان را به جایی میکشاند که عزت نفس او پایین میآید.
کشاورز در سیمای استانی البرز اظهار کرد: صدایِ نامهربانی که دائم در وجود انسان، او را تحقیر میکند. افرادی که دچار این تحقیرها شدهاند و خود انتقادی دارند باید خود را تغییر دهند و این روند را به سمت کودکان ادامه ندهند.
کارشناس خانواده با بیان این مطلب که صدای نامهربان درونی خودتحقیری و انتقادهای غیرمنصفانه به خود را به همراه دارد به مجری سیما عنوان کرد: برای مقابله با این صدای نامهربان باید بدانیم این تنها یک فکر است، واقعیت و فکر را به خاطر داشته باشیم.