تیم والیبال ساحلی کمتر از ۲۱ سال ایران در دیداری دوستانه و تدارکاتی موفق به شکست اوکراین شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های والیبال ساحلی قهرمانی کمتر از ۲۱ سال جهان از ۲۳ تا ۲۷ مهرماه به میزبانی مکزیک برگزار می‌شود.

تیم ایران (امیر علی قلعه نوی – حبیب ناصری) به همراه عبدالرئوف بستگانی به عنوان سرمربی و مرتضی احمدی پوربندری به عنوان مربی راهی این رقابت‌ها شدند.

ملی‌پوشان ساحلی که از یکشنبه شب در محل برگزاری این رقابت‌ها حضور دارند، علاوه بر پیگیری تمرینات توپی و بدنسازی خود، در دیداری دوستانه و تدارکاتی موفق به شکست دو بر صفر با امتیاز‌های ۲۱ بر ۱۱ و ۲۱ بر ۱۲ اوکراین شدند.

تیم والیبال ساحلی کمتر از ۲۱ سال ایران در ادامه برنامه‌هایش دو دیدار دوستانه و تدارکاتی دیگر با تیم‌های جمهوری چک و کانادا برگزار می‌کند تا آماده شروع مسابقات شود.

رقابت‌های جدول اصلی این رقابت‌ها با حضور ۳۲ تیم از پنج‌شنبه ۲۴ مهرماه آغاز می‌شود و مرحله مقدماتی آن به مدت دو روز پیگیری خواهد شد.