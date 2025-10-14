به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ پاسدار «حسن حسن‌زاده» فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در آیین تجلیل از پهلوانان وطن که امروز (سه‌شنبه) به‌همت سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) در مرکز همایش‌های ملی پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد، با اشاره به عملکرد فوق‌العاده کشتی‌گیران کشورمان در مسابقات جهانی اظهار کرد: قهرمانان کشتی در مسابقات جهانی همچون نیروهای مسلح کشورمان قدرتمندانه عمل کردند.

سردار حسن‌زاده ادامه داد: در مدیریت کشور ما به‌ویژه در بخش ورزش چند سالی است که این موضوع به اثبات رسیده که با تلفیق تعهد و تخصص موفقیت‌های زیادی به دست می‌آید.

وی عنوان کرد: ملت ایران پس از پیروزی های اخیر احساس غرور می‌کنند و باید دیگر مدیران ما نیز (همچون مدیران کشتی) متعهدانه عمل کنند تا نتایج خوبی را در همه عرصه ها کسب کنند.

فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ تصریح کرد: راهیان پیشرفت یکی از دستاوردهایی است که همه باید ببینند و در زمینه کشتی هم می توان فدراسیون کشتی یک اردوی راهیان پیشرفت بگذارد و همه مراحل تمرینات خود را به نمایش عموم بگذارد.

وی تاکید کرد: از همه مدیران و دست اندرکاران کشتی آزاد و فرنگی تشکر می کنیم که زحمت می کشند و امروز نتایج درخشان آن مشاهده می شود.

سردار حسن زاده با بیان اینکه همه به کشتی ایران افتخار می کنند، یادآور شد: کشتی گیران ما قلب یک ملت را شاد کردند و پرچم ایران را بالا بردند و خدا نیز کشتی گیران را عزتمند کرد.

فرمانده سپاه محمد رسول االله (ص) را بخش دیگری از سخنانش با اشاره به زحمت های شهید حاجی زاده در عرصه موشکی و الگو گیری کشتی از این توانمندی، تصریح کرد: کشتی گیران همچون نیروی هوافضای سپاه قدرتمندانه عمل کردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امید است استمرار موفقیت‌های ورزش و خصوصا تیم ملی کشتی ایران را در جهان ببینیم؛ امروز پهلوانان ما الگوی زندگی و اخلاق و ورزش هستند.

در این آیین که به همت سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ و با هدف ارج نهادن به افتخارآفرینی قهرمانان کشتی در مسابقات جهانی برگزار شد، سردار «محمود توکلی» جانشین فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ، «علیرضا دبیر» رئیس فدراسیون کشتی، «پژمان درستکار» سرمربی تیم ملی کشتی آزاد، «حسن رنگرز» سرمربی تیم ملی فرنگی و جمعی از مقامات لشکری و کشوری حضور داشتند.