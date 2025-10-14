به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مجموعه فرهنگی و تفریحی شهید چمران شهرستان خوی امروز میزبان جشن روز جهانی کودک بود که با حضور پرشور کودکان و خانواده‌های خویی برگزار شد.

در این جشن شاد و مفرح، برنامه‌های متنوعی برای کودکان اجرا شد. خاله قاصدک، شخصیت محبوب کودکان، با اجرای نمایش‌های تعاملی و بازی‌های صحنه‌ای، لحظات شادی برای کودکان خلق کرد و با کودکان به بازی و رقابت پرداخت.

دانش‌آموزان و کودکان شرکت‌کننده با حضور فعال در مسابقات و فعالیت‌های گروهی، ضمن لذت بردن از برنامه‌های سرگرم‌کننده، در فضایی پرانرژی و شاد، لحظات خاطره‌انگیزی را تجربه کردند.

اجرای موسیقی زنده، برنامه‌های نمایشی و سرگرمی‌های متنوع، از جمله بخش‌های جذاب این جشن بود که شور و هیجان ویژه‌ای به فضای مراسم بخشید و با استقبال کودکان همراه شد.