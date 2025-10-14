به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، همزمان با هفته پارالمپیک، سالن شهید بابایی قزوین میزبان محفل ورزشی نشاط اجتماعی بود که در آن بیش از ۵۰ ورزشکار پارامچ انداز دارای معلولیت و جانباز با هم رقابت کردند.

ورزشکاران حاضر در این مسابقات خواستار تداوم و افزایش دفعات برگزاری این رقابت‌ها شدند. آنها تأکید کردند که حضور روزانه یا هفتگی در میادین ورزشی روحیه‌بخش است و این مسابقات باید ادامه دار باشد.

در پایان این رویداد، از قهرمانان بخش پاراماش‌اندازی تجلیل به عمل آمد.