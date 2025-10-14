رقابت بیش از ۵۰ ورزشکار پارامچ انداز در قزوین
بیش از ۵۰ توانیاب پارامچ انداز در قزوین همزمان با هفته پارالمپیک برای تقویت نشاط اجتماعی با هم رقابت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، همزمان با هفته پارالمپیک، سالن شهید بابایی قزوین میزبان محفل ورزشی نشاط اجتماعی بود که در آن بیش از ۵۰ ورزشکار پارامچ انداز دارای معلولیت و جانباز با هم رقابت کردند.
ورزشکاران حاضر در این مسابقات خواستار تداوم و افزایش دفعات برگزاری این رقابتها شدند. آنها تأکید کردند که حضور روزانه یا هفتگی در میادین ورزشی روحیهبخش است و این مسابقات باید ادامه دار باشد.
در پایان این رویداد، از قهرمانان بخش پاراماشاندازی تجلیل به عمل آمد.