۱۹ کیلومتر از راه‌های روستایی سردشت هم‌اکنون آماده افتتاح است و نزدیک به ۱۴ کیلومتر دیگر نیز مراحل پایانی خود را طی می‌کند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سردشت گفت: عملیات زیرسازی و آسفالت در ۳۳ روستای این شهرستان در دست اقدام است و تاکنون ۱۹ کیلومتر از این مسیر‌ها آماده افتتاح شده است.

عبدالطیف شریعت‌پناه با اعلام اینکه مجموع طول طرح‌های راه‌های روستایی سردشت حدود ۷۴.۵ کیلومتر است، افزود: برای اجرای این طرح‌ها دو هزار و ۸۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته و هدف اصلی، ارتقای کیفیت جاده‌ها، افزایش ایمنی و تسهیل دسترسی ساکنان روستا‌ها به خدمات ضروری است.

وی افزود: در حال حاضر ۱۹ کیلومتر از مسیر‌های روستایی آماده بهره‌برداری شده و نزدیک به ۱۴ کیلومتر دیگر نیز در مراحل پایانی تکمیل است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سردشت با بیان اینکه از مجموع ۵۴۲ کیلومتر راه روستایی، ۲۸۰ کیلومتر آسفالت و ۲۶۰ کیلومتر خاکی است، گفت: برخی از روستا‌های میرآباد و بخش‌هایی از سردشت جمعیتی کمتر از ۲۰ خانوار دارند که به دلیل پراکندگی جمعیت، میزان دسترسی آنها به راه‌های آسفالته کمتر است.

شریعت پناه ادامه داد: در این شهرستان، علاوه بر راهدارخانه مرکزی، یک راهدارخانه در گردنه گرژال در مسیر سردشت به میرآباد دایر شده است.

وی اضافه کرد: توسعه راه‌های روستایی نقش مهمی در افزایش رفاه و امنیت مردم، تسهیل جابجایی کالا و محصولات کشاورزی، دسترسی سریع به مراکز آموزشی و بهداشتی و رونق اقتصادی منطقه دارد.

وی با بیان اقدامات پیشگیرانه در فصل بارش‌ها گفت: ماشین‌آلات راهداری آماده خدمت‌رسانی هستند و مقدمات تامین شن و ماسه برای استفاده در ماه‌های برفی و بارانی انجام شده تا تردد در راه‌های روستایی بدون مشکل ادامه یابد.