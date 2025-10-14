پخش زنده
تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان در هفته سوم لیگ برتر در شهرآورد اصفهان از سد سپاهاننوین گذشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دیدار تیمهای هندبال فولاد مبارکه سپاهان و سپاهاننوین در چارچوب هفته سوم لیگ برتر، امروز سهشنبه ۲۲ مهر از ساعت ۱۶ در سالن ۲۵ آبان مجموعه ورزشی نقشجهان برگزار شد.
سپاهانیها در نیمه نخست این دیدار با برتری ۱۳ بر ۱۰ به رختکن رفتند؛ در ۳۰ دقیقه دوم یاران مجتبی حیدرپور به عملکرد خوب خود ادامه دادند تا در نهایت با حساب ۲۷ بر ۱۸ پیروز این میدان لقب گیرند.
تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان در هفته چهارم لیگ برتر سهشنبه ۲۹ مهر مهمان تیم هپکو اراک است.
مجتبی حیدرپور، سعید علیاکبری، بهشاد فاتحیزاده، مهران حسینی، فرهاد شفیعی، علی حیدریان، سلامان بربط، صابر حیدری، حسین حیدریان، رضا عزتی، فواد فرهادی، مهدی بهنامنیا، علی شیرانی، محمدرضا صادقی و محمد حسن جابالله شاگردان شهداد مرتجی در این دیدار بودند.