مردم ولایتمدار کردکوی در مراسم وداع با پیکر پاک سردار شهید محمد هاشم سلطانی در روستای یساقی بر ادامه راه امام و شهداء تاکید کردند.
امام جمعه کردکوی در سخنانی با اشاره به مقام والای شهدا گفت: شهید سلطانی از جمله سردارانی بود که عمر خود را وقف دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی کرد، شهادت او نه تنها افتخاری برای خانوادهاش، بلکه مایه عزت و سربلندی برای مردم منطقه است.
حجتالاسلام دلبری افزود: امروز مردم روستای یساقی با حضور پرشور خود نشان دادند که همچنان پایبند به راه شهدا هستند و با تمام وجود از ارزشهای اسلامی و انقلاب دفاع میکنند.