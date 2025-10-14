



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مردم ولایتمدار کردکوی در مراسم وداع با پیکر پاک سردار شهید محمد هاشم سلطانی در روستای یساقی بر ادامه راه امام و شهداء تاکید کردند.

امام جمعه کردکوی در سخنانی با اشاره به مقام والای شهدا گفت: شهید سلطانی از جمله سردارانی بود که عمر خود را وقف دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی کرد، شهادت او نه تنها افتخاری برای خانواده‌اش، بلکه مایه عزت و سربلندی برای مردم منطقه است.

حجت‌الاسلام دلبری افزود: امروز مردم روستای یساقی با حضور پرشور خود نشان دادند که همچنان پایبند به راه شهدا هستند و با تمام وجود از ارزش‌های اسلامی و انقلاب دفاع می‌کنند.