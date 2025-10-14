پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام والمسلمین «عباس محمدحسنی» رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در نشست هماندیشی با فعالان فضای مجازی که به همت معاونت روابط عمومی و رسانه، در سازمان عقیدتی آجا برگزار شد، با اشاره به اهمیت و نقش پررنگ فضای مجازی در زندگی افراد، اظهار کرد: امروز دیگر بر همگان روشن شده که فضای مجازی همسنگ فضای حقیقی است و لزوم حضور فعال در این فضا و زیستبوم، بهعنوان یک امر الزامآور، برای مقابله با برنامهها و توطئههای دشمنان، برهمگان روشن شده است.
حجتالاسلام محمدحسنی با تأکید بر اینکه مسأله ما امروز باید چگونگی حضور در فضای مجازی باشد، افزود: مسئله ما دیگر بودن یا نبودن در فضای مجازی نیست؛ زیرا چه بخواهیم چه نخواهیم، ما در این فضا هستیم؛ حتی اگر خودمان هم نخواهیم، در فضای مجازی حاضریم؛ همانطور که در فضای حقیقی حضور داریم. واقعیت آن است که ما چارهای جز حضور در فضا نداریم؛ این یک الزام و جبر زمان است.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه فضای مجازی امروز هویت و ساختار فکری و فرهنگی ما را رقم میزند، گفت: ما باید بدانیم که چطور در فضای مجازی حاضر باشیم تا هم بیشترین بهره را از فواید آن ببریم و هم کمترین آسیب را از آن ببینیم. برای تحقق این مهم، ما نیازمند حضوری امن در فضای مجازی هستیم. پیشنیاز این حضور امن در فضای مجازی، حضور هدفمند در این فضاست. برای حضور هدفمند در فضای مجازی، نیازمند تعیین شاخصهایی دقیق و روشن هستیم تا بتوانیم با آن شاخصها، اقداماتمان در فضای مجازی را بیش از پیش، هدفمند کنیم.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش «حضور عالمانه، مؤمنانه، کنشگرانه و محاسبهگرانه» در «فضای مجازی» را «ضامن امنیت» افراد دانست و تصریح کرد: اگر کسی با درنظرگرفتن این ویژگیها و شاخصها در فضای مجازی حاضر باشد، بدون شک هیچ تهدیدی متوجه او نخواهد بود؛ اما اگر بدون توجه به این ویژگیها و شاخصها اقدام به فعالیت در فضای مجازی کند، این فضا او را خواهد بلعید.
حجتالاسلام محمدحسنی با بیان اینکه امروز دیگر نمیتوان مانع حضور افراد در فضای مجازی شد، گفت: مسأله و مشکل اساسی ما اینجاست که جامعه هدفمان، به صورت غیرهدفمند در فضای مجازی فعالیت میکند. وظیفه ماست که آنان را قانع کنیم تا این حضورشان در فضای مجازی، هدفمند باشد و آنان را با شاخصهای صحیح برای فعالیت در این فضا آشنا کنیم. باید بدانیم که امروز فضای مجازی نه بخشی از زندگی بلکه تمام زندگی افراد بهویژه نسل جدید است؛ بنابراین لازم است با زبان آنان، سخن بگوییم تا مانع ایراد آسیب از سوی دشمنان، به آیندگان ایران اسلامی شویم.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش همچنین در این نشست، یاد و خاطره «محمد کاسبی» بازیگر پیشکسوت تلویزیون و سینما را گرامی داشت و به تجلیل از او اقدامات خاطرهبرانگیزش پرداخت.
نشست هماندیشی با فعالان فضای مجازی با حضور حدود ۴۰ نفر از فعالان فضای مجازی و نمایندگان نهادهای مختلف از جمله ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی انتظامی کل کشور و نیروهای تابعه ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.