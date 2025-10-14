به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عصر امروز یک فروند پهپاد به منطقه‌ای در حدفاصل بین دو منطقه «تبنین» و «حاریص» واقع در جنوب لبنان حمله کرد.

شبکه خبری المیادین گزارش داد؛ در پی این حمله پهپادی، ۲ نفر به بیمارستان تبنین منتقل شدند.

رژیم صهیونیستی از زمان برقراری آتش بس در لبنان در نقض آشکار تعهد، صد‌ها بار حملات مشابه پهپادی در جنوب لبنان انجام داده است، تا جایی که ژوزف عون، رئیس جمهور لبنان حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان را چالشی برای این کشور و جامعه بین المللی توصیف کرد.

رئیس جمهور لبنان روز شنبه هفته جاری در سخنانی درباره تجاوز‌های رژیم صهیونیستی به جنوب کشورش هشدار داد و گفت: اسرائیل اماکن غیرنظامی در جنوب لبنان را بدون هیچ دلیل و بهانه‌ای هدف قرار می‌دهد.

رژیم صهیونیستی یکم اکتبر ۲۰۲۴ (۱۰ مهر ۱۴۰۳)، تجاوز خود را به لبنان شروع و بعد از دو ماه چهارشنبه هفتم آذر با میانجیگری آمریکا آتش‌بس را امضا کرد.

بر این اساس، نظامیان رژیم صهیونیستی باید طی ۶۰ روز از جنوب لبنان خارج می‌شدند اما این رژیم برخلاف قوانین بین المللی نظامیان خود را در پنج موقعیت راهبردی در این منطقه نگه داشت و آنجا را ترک نکرد. ارتش رژیم صهیونیستی از زمان امضای توافق آتش بس تاکنون هزاران بار، آن را نقض کرده است.

حملات مکرر رژیم صهیونیستی در حالی رخ می‌دهد که دولت لبنان در هفته‌های اخیر بر خلع سلاح حزب الله لبنان متمرکز شده است.