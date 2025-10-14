حاجیه بیگم نادرنیا، مادر شهید اصغر (قاسم) رزاقی که پیکر فرزندش ۱۰ سال مفقود بود، عصر امروز در کنار او در گلزار شهدای هریکنده بابل آرام گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پیکر حاجیه بیگم نادرنیا، مادر شهید اصغر (قاسم) رزاقی، عصر امروز در روستای هریکنده بابل تشییع و در کنار فرزند شهیدش در گلزار شهدای این روستا آرام گرفت.

شهید اصغر (قاسم) رزاقی در تاریخ ۱۱ اسفند سال ۱۳۶۵ در کربلای ۵ منطقه شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمد. پیکر این شهید بزرگوار به مدت ۱۰ سال مفقود بود و پس از شناسایی، در سال ۱۳۷۵ در گلزار شهدای هریکنده به خاک سپرده شد.

حاجیه بیگم نادرنیا که سال‌ها در انتظار بازگشت فرزند شهیدش بود، امروز در کنار او آرام گرفت و به آرزوی دیرینه خود برای هم‌آرامگاهی با فرزند شهیدش رسید.

این مراسم با حضور مردم غیور و شهیدپرور روستای هریکنده و مسئولان محلی برگزار شد و پیکر این مادر شهید در جوار فرزندش به خاک سپرده شد.