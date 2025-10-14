اولین گروه از پیکر شهدای به گروگان گرفته شده فلسطینی از سوی رژیم صهیونیستی به عنوان بخشی از توافق تبادل اسرا، به مجتمع پزشکی ناصر در خان یونس (جنوب غزه) رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نخستین گروه از پیکر‌های شهدای فلسطینی شامل ۴۵ شهید که طی جنگ نسل‌کشی اشغالگران اسرائیلی ربوده شده بودند، به طرف فلسطینی تحویل داده شده و به بیمارستان ناصر در شهر خان یونس در جنوب نوار غزه انتقال داده شدند.

منابع پزشکی در خان یونس اعلام کردند پیکر‌های ۴۵ شهید در چارچوب توافق تبادل اسرا با رژیم اشغالگر تحویل گرفته شده و به مجتمع پزشکی ناصر منتقل شدند.

همچنین برنامه جهانی غذا اعلام کرد که ۱۳۷ کامیون حامل آرد و مواد غذایی، وارد نوار غزه شده‌اند تا از نانوایی‌ها، حمایت و نیاز‌های غذایی مردم را تأمین کنند.

این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد همچنین اعلام کرد که بیش از ۱۷۰ هزار تُن مواد غذایی آماده انتقال به غزه است؛ محموله‌ای که می‌تواند غذای مورد نیاز دو میلیون نفر را برای مدت مشخصی تأمین کند.

در حالی که آتش‌بس در نوار غزه در جریان است، نهاد‌های بین‌المللی از فروپاشی کامل زیرساخت‌های حیاتی، کمبود شدید خدمات درمانی و افزایش بیم بیماری‌های واگیردار در این منطقه خبر می‌دهند.

کمیته جهانی صلیب سرخ اعلام کرد این نهاد در حال تسهیل روند تحویل پیکر قربانیان دو طرف در جنگ غزه است، اما این روند را چالشی بسیار دشوار توصیف کرد.

در بیانیه دیگری، صلیب سرخ هشدار داد که زیرساخت‌های حیاتی از جمله شبکه آب، فاضلاب و برق در نوار غزه یا به‌طور کامل فروپاشیده‌اند یا در آستانه فروپاشی هستند.

رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی آورد.

در طول جنگ تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، این رژیم انواع جنایت و نسل کشی را مرتکب شد و یکی از وجوه بارز این جنایت‌ها، حملات عمدی به مراکز مسکونی، مدارس، بیمارستان‌ها، اردوگاه‌های آوارگان و مردم گرسنه در نزدیک مراکز توزیع کمک‌ها است.

جنبش حماس روز پنج‌شنبه با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.

ارتش رژیم اسرائیل نیز ظهر جمعه به صورت رسمی از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد: براساس توافق، نیرو‌های اسرائیل در مناطق خاصی از نوار غزه مستقر خواهند ماند و رفت و آمد از جنوب به شمال نوار غزه از طریق خیابان الرشید و جاده صلاح الدین مجاز خواهد بود.