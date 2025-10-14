روایتی از قایقهای کاغذی حامی غزه
تعدادی از دانش آموزان با حضور در خیمه مقاومت جبهه فرهنگی به شکل نمادین با ساختن قایقهای کاغذی کاروان صُمُود از کودکان غزه حمایت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، در اقدامی نمادین و هنری، دانشآموزان قزوینی با الهام از «کاروان صمود» و با هدف حمایت از کودکان غزه که در معرض گرسنگی، تشنگی و شهادت قرار دارند، طرح «خیمه مقاومت» را اجرا کردند. این برنامه نمادین با هدف آشنایی عمیقتر نسل جوان با مفهوم مقاومت مردم غزه و شکستن محاصره این منطقه صورت گرفت.
این دانشآموزان با ساخت و به آب سپردن قایقهای کوچک، آرزوهای خود را برای رسیدن اقلام حیاتی از کاروان امدادی بینالمللی که از ۴۴ کشور جهان راهی غزه شده است، به نمایش گذاشتند. پیام اصلی این حرکت، حمایت مستمر از مردم غزه و تأکید بر این نکته بود که مقاومت مردم غزه فراتر از قاب تلویزیون است و ما از اینجا حامی آنها هستیم.