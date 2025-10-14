تیم هندبال سنگ آهن بافق مقابل مهمان خود تن به شکست داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دیدار تیم‌های سنگ آهن بابق و مس کرمان در هفته سوم مسابقات لیگ برتر هندبال مردان ایران در سالن ورزشی امام علی آهنشهر بافق برگزار شد.

تیم مس کرمان در این رقابت توانست با نتیجه ۳۱ بر ۲۳ تیم هندبال سنگ آهن بافق را شکست دهد. تیم هندبال سنگ آهن بافق در سه بازی انجام شده هیچ امتیازی کسب نکرده است.

سرمربی تیم سنگ آهن بافق پس از این دیدار گفت: تیم مس کرمان از بازیکنان ملی پوش بهره می‌برد ولی ما امسال بیشتر از بومی‌ها استفاده کردیم و بیشتر بازیکنان از تیم امید هستند.

یوسف تفکری افزود: اشتباهات داوری و کم تجربه بودن بازیکنان سبب شد تا بازی از دست ما برود و امیدواریم در بازی‌های بعدی جبران کنیم.

تیم سنگ آهن بافق در هفته چهارم مسابقات لیگ برتر هندبال مردان ایران به مصاف تیم فراز بام دهدشت می‌رود.