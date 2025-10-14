به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با سلطان رحیم‌زاده، رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر گسترش همکاری‌های دوجانبه، زمینه‌های سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های انرژی، زیرساخت و کشاورزی بر آمادگی ایران برای تعمیق همکاری‌های دوجانبه تأکید کرد.

مدنی زاده با تشکر از مهمان‌نوازی مقامات تاجیک و تبریک موفقیت‌آمیز برگزاری مجمع دوشنبه به افزایش تعاملات دو کشور طی سه دهه گذشته اشاره کرد و همجواری فرهنگی و تمدنی را مزیت کلیدی در توسعه روابط دانست.

وی همچنین با اشاره به اینکه رئیس مجمع بانک‌های دولتی نیز هستند به برخی از مشکلات بانکی باقی مانده و معطل بین دو کشور پرداخت و برای حل و فصل این مسائل بین بانک‌های دو کشور با طرف تاجیک توافق نمود.

وی بر پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در عرصه‌های فنی و مهندسی، معدن، زیرساخت، کشاورزی و دانش‌بنیان تأکید کرد و رویداد‌هایی مانند مجمع دوشنبه را فرصتی برای افزایش شناخت متقابل دانست.

وی با اشاره به لازم‌الاجرا بودن سه موافقتنامه پایه‌ای اقتصادی (تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری، جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و همکاری‌های گمرکی)، از امضای یادداشت تفاهم تشکیل کارگروه مشترک سرمایه‌گذاری خبر داد و اعلام کرد که تاکنون سه جلسه برای اجرای آن برگزار شده است؛ آخرین جلسه در حاشیه اجلاس هفدهم در شیراز با امضای صورت‌جلسه به پایان رسید.

مدنی‌زاده با اشاره به آمادگی بخش خصوصی ایران برای تبادل هیئت‌های تخصصی و ارتقای همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف به ویژه افزایش اطلاعات بازرگانان ایرانی از بازار تاجیکستان پرداخت.

در ادامه ایشان با اشاره به تأثیر مثبت مصوبه لغو روادید بر افزایش حجم گردشگری فرهنگی و سلامت بین دو کشور تاکید نمود.