پخش زنده
امروز: -
مشهد از ۳۰ مهرماه تا اول آبانماه ۱۴۰۴ میزبان رویداد بینالمللی دیپلماسی منطقهای خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمالشرق کشور گفت: در دومین نشست منطقهای دیپلماسی استانی بهمیزبانی مشهد استانداران خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی به همراه معاونان هماهنگی امور اقتصادی استانداری و اعضای اتاقهای بازرگانی سه استان و همچنین سفرا و سرکنسولهای جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، ترکمنستان، پاکستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، قزاقستان، روسیه، عراق و هند حضور خواهند یافت.
احمد معصومیفر در گفتوگو با خبرنگاران، افزود: در این نشست چهار کارگاه تخصصی با عناوین همکاریهای استانی، تجاری، سرمایهگذاری و مناطق آزاد، سیاست همسایگی و توسعه زیرساختهای حملونقل، ترانزیت، گمرک و انرژی، گردشگری زیارت و سلامت و پیوند اقتصاد ملی و منطقهای از مسیر فناوریهای نوین و دانشبنیان برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: نتایج، دستاوردها و جمعبندی گفتوگوها به عنوان مصوبات این نشست منطقهای، در آیین اختتامیه ارائه خواهند شد.
همچنین نمایشگاهی از توانمندیهای صادراتی بخش خصوصی شرق کشور در حاشیه این نشست برپا خواهد شد.