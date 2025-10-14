پخش زنده
امروز: -
با تساوی بدون گل ۹۰ ارومیه در دیدار خانگی مقابل نساجی زردپوشان ۱۱ امتیازی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ تیم فوتبال ۹۰ ارومیه مقابل میهمان خود، نساجی مازندران با نتیجه بدون گل به تساوی رسید تا با ۱۱ امتیاز همچنان در جمع پنج تیم نخست لیگ دسته اول باقی بماند.
دیدار تیمهای ۹۰ ارومیه و نساجی مازندران از سری رقابتهای هفته هشتم لیگ دسته اول باشگاههای کشور با حضور حدود بیس از ۱۵ هزار تماشاگر از ساعت ۱۸:۱۵ در ورزشگاه شهید باکری ارومیه آغاز شد.
نیمه اول این دیدار گلی در بر نداشت و تیمها بازی برابری را از خود به نمایش گذاشتند.
در نیمه دوم هم تلاش دو تیم برای باز کردن قفل دروازهها کارساز نبود و بازی بدون گل به پایان رسید.
با این نتیجه تیم ۹۰ ارومیه با دو برد مقابل نیروی زمینی و مس سونگون، پنج تساوی و یک باخت مقابل نفت و گاز گچساران، با ۱۱ امتیاز در رده پنجم قرار گرفته است.
تیم نساجی هم با ۱۸ امتیاز در رده نخست جدول لیگ آزادگان قرار دارد.
پنج بازی از هشت دیدار این هفته لیگ دسته اول بدون گل به پایان رسید و همچنان معضل گلزنی در این رقابتها وجود دارد.