استوار یکم شهید محمد حسن نائینی از جمله جوانان وطن است که برای امنیت سرزمینش جانش را تقدیم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، امنیت یک سرزمین، تنها با تسلیحات نظامی پیشرفته تامین نمیشود؛ جوانانی میخواهد از جنس ایمان و استقامت و از خودگذشتگی، که هر کدامشان، رهروان ماهری باشند در طی کردن یک شبه، ره صدسالهی سعادت و جاودانگی.
شهید محمد حسن نائینی ۲۳ ساله و از ماموران نیروی انتظامی شهرستان قم بوده که ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ در حین انجام ماموریت در درگیری با قاچاقچیان به شهادت رسید.