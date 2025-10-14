به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، امنیت یک سرزمین، تنها با تسلیحات نظامی پیشرفته تامین نمی‌شود؛ جوانانی می‌خواهد از جنس ایمان و استقامت و از خودگذشتگی، که هر کدامشان، رهروان ماهری باشند در طی کردن یک شبه، ره صدساله‌ی سعادت و جاودانگی.

شهید محمد حسن نائینی ۲۳ ساله و از ماموران نیروی انتظامی شهرستان قم بوده که ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ در حین انجام ماموریت در درگیری با قاچاقچیان به شهادت رسید.