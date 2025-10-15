معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان در راستای تأمین نیروی پزشک مورد نیاز مراکز خدمات جامع سلامت مجری برنامه پزشک خانواده، از پزشکان عمومی واجد شرایط دعوت به همکاری کرده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛دانشگاه علوم پزشکی زنجان اعلام کرد: پزشکان جذب شده در قالب طرحی قراردادی، در برنامه پزشکی خانواده فعالیت خواهند کرد و از مزایای پرداخت به‌روز و کامل حقوق پایه، کارانه ویژه و امکانات اقامتی بهره‌مند خواهند شد.

این همکاری با مزایایی شامل پرداخت به‌روز و صددرصدی مبلغ حقوق پایه و کارانه ویژه پزشکی خانواده، همراه است. همچنین امکانات اقامتی نظیر خوابگاه‌های مجهز با حضور نگهبان و سرایدار، تسهیلات رفاهی و ایاب و ذهاب در اختیار پزشکان قرار می‌گیرد.

داوطلبان و علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۰۲۴۳۳۰۱۸۵۷۵ و ۰۲۴۳۳۰۱۸۵۸۰ (مسئول و کارشناس کمیته تأمین نیروی انسانی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان) تماس حاصل کنند.