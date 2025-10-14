به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردری خوزستان گفت: صدور این مجوز در راستای اعمال حاکمیت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی بر تمامی فعالیت‌های تجاری و غیرتجاری واقع در نوار ساحلی کشور است.

صدرالله بهرامی افزود: این مجوز بر پایه چارچوب‌های مصوب کارگروه نظارت بر سواحل و در اجرای سیاست‌های کلان سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی و حمایت از بهره‌برداری‌های مجاز صادر شده است.

وی ادامه داد: با بهره‌برداری از این اسکله، ضمن ساماندهی فعالیت‌های سوخت‌رسانی به شناور‌های تجاری در منطقه سجافی شهرستان هندیجان، زمینه توسعه زیرساخت‌های پشتیبانی فعالیت‌های دریایی و ارتقای ایمنی دریانوردی در محدوده یاد شده فراهم خواهد شد.