پخش زنده
امروز: -
مجوز بهرهبرداری اسکله سوخترسانی شناورهای تجاری بندر سجافی صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردری خوزستان گفت: صدور این مجوز در راستای اعمال حاکمیت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی بر تمامی فعالیتهای تجاری و غیرتجاری واقع در نوار ساحلی کشور است.
صدرالله بهرامی افزود: این مجوز بر پایه چارچوبهای مصوب کارگروه نظارت بر سواحل و در اجرای سیاستهای کلان سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی و حمایت از بهرهبرداریهای مجاز صادر شده است.
وی ادامه داد: با بهرهبرداری از این اسکله، ضمن ساماندهی فعالیتهای سوخترسانی به شناورهای تجاری در منطقه سجافی شهرستان هندیجان، زمینه توسعه زیرساختهای پشتیبانی فعالیتهای دریایی و ارتقای ایمنی دریانوردی در محدوده یاد شده فراهم خواهد شد.