در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور با تصویب اعضا، اول مهرماه همزمان با آغاز سال تحصیلی مدارس و دانشگاهها، بهعنوان «روز ملی پرچم» نامگذاری شد تا نماد هویت و وحدت ملی ایرانیان در آغاز سال تحصیلی گرامی داشته شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در جلسه ۹۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست دکتر مسعود پزشکیان رئیسجمهور و با حضور روسای قوای مقننه و قضاییه برگزار شد، اعضای شورا با نامگذاری اول مهرماه بهعنوان «روز ملی پرچم» موافقت کردند.
حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حاشیه این نشست اعلام کرد: «مطابق مصوبه شورا، روز اول مهر همزمان با آغاز سال تحصیلی مدارس و دانشگاهها، بهعنوان روز ملی پرچم جمهوری اسلامی ایران گرامی داشته میشود.»
وی با بیان اینکه این تصمیم با هدف تقویت روحیه ملیگرایی، انسجام اجتماعی و هویت ایرانی ـ اسلامی در میان دانشآموزان و دانشجویان اتخاذ شده است، افزود:«پرچم نماد وحدت، استقلال و آرمانهای ملت ایران است و گرامیداشت این روز، زمینهساز انتقال ارزشهای ملی و فرهنگی به نسل جدید خواهد بود.»
خسروپناه در ادامه به بررسی موضوع عدالت آموزشی در مدارس عادی دولتی در این جلسه اشاره کرد و گفت: «بخش مهمی از جلسه به طرح جامع عدالت آموزشی اختصاص یافت. این طرح شامل ارتقای زیرساختها، تربیت معلم، توجه به نیازهای دانشآموزان و تعامل با خانوادههاست و برای اجرا به شورای عالی آموزش و پرورش ارجاع شده است.»
وی همچنین از تصویب راهبردهای ملی پیشگیری فرهنگی و اجتماعی از مصرف دخانیات خبر داد و گفت: «این راهبرد با همکاری دستگاههای فرهنگی، آموزشی و بهداشتی تدوین شده و اجرای آن نیازمند هماهنگی همهجانبه دستگاههای مسئول است.»
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین از تکمیل اعضای هیئت امنای بنیاد ملی پویانمایی خبر داد و افزود: «با رأی اعضای شورا، ترکیب نهایی هیئت امنا تصویب و فعالیت بنیاد در مسیر تازهای قرار خواهد گرفت.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع جذب دانشجویان خارجی اشاره کرد و گفت: «دانشگاههای ایران از نظر کیفیت آموزشی و ظرفیت علمی، توان پذیرش گسترده دانشجویان بینالمللی را دارند. توسعه تعاملات علمی بینالمللی میتواند جایگاه علمی کشور را در سطح منطقه و جهان تقویت کند.»
خسروپناه یادآور شد که «سازمان تعاملات علمی بینالمللی» بهعنوان یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، اکنون بستری برای گسترش همکاریهای علمی میان اساتید ایرانی و دانشگاههای خارجی فراهم کرده است.