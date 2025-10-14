پخش زنده
تیم سپیدرود رشت و فولاد هرمزگان از ساعت ۱۵ فردا در ورزشگاه سردار جنگل رشت به مصاف هم خواهند رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، در چهارچوب هفته دوم رقابتهای لیگ دسته دوم فوتبال کشور و از گروه اول این رقابتها تیم سپیدرود رشت و فولاد هرمزگان از ساعت ۱۵ فردا در ورزشگاه سردار جنگل رشت به مصاف هم خواهند رفت.
همچنین شهرداری بندر آستارا دیگر نماینده استان در این رقابتها هم از ساعت ۱۵ فردا در بوشهر میهمان تیم ملوان این شهر خواهد بود.
رقابتهای لیگ دسته دوم فوتبال کشور با حضور سه تیم گیلانی در دو گروه برگزار میشود.