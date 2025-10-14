نمایشگاه تخصصی مادر، کودک و نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی در محل دائمی نمایشگاه بین‌ المللی مشهد آغاز به کار کرد.

گشایش نمایشگاه‌ های مادر و کودک و تجهیزات ورزشی در مشهد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، سرپرست نمایشگاه بین‌ المللی مشهد گفت: هفتمین نمایشگاه تخصصی مادر، کودک و اسباب بازی و هشتمین نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی به طور همزمان از امروز تا ۲۵ مهر و از ساعات ۱۶ تا ۲۱ برای بازدید علاقمندان دایر است.

ناصر توکلیان فر افزود: برای برپایی نمایشگاه کودک و مادر حدود هزار مترمربع محیط نمایشگاهی به ۳۶ شرکت اختصاص یافته است که از این میان ۳۲ شرکت از استان خراسان رضوی و چهار شرکت از استان تهران حضور دارند.

توکلیان فر اظهار کرد: زمینه فعالیت مشارکت‌ کنندگان شامل سیسمونی، پوشاک کودک، سرگرمی و اسباب‌ بازی است و این نمایشگاه فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌ های تولیدکنندگان داخلی در حوزه کودک و خانواده محسوب می‌ شود.

وی در خصوص نمایشگاه ورزش نیز گفت: این نمایشگاه در محیطی به وسعت سه هزار مترمربع و با حضور ۵۰ مشارکت‌ کننده شامل شرکت‌ ها و هیات‌ های ورزشی برگزار شده است که از این تعداد، ۴۵ مشارکت‌ کننده از خراسان رضوی و پنج مشارکت‌ کننده از استان تهران هستند.

وی افزود: حوزه‌ های فعالیت شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه شامل ورزش، تجهیزات ورزشی، دوچرخه، محصولات سلامت‌ محور، هیات‌ های ورزشی و تناسب اندام است.

سرپرست نمایشگاه بین‌ المللی مشهد اضافه کرد: در مدت برگزاری نمایشگاه، برنامه‌ ها و رویدادهای متنوع و جذاب با محوریت اداره‌ کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، هیات‌ های ورزشی استان و معاونت فرهنگی شهرداری مشهد برگزار می‌ شود.

نمایشگاه بین‌ المللی مشهد در سال ۱۳۷۷ با هدف تسهیل توسعه صنعت و ترویج تبادل نمایشگاهی در زمینی با گستره ۶۰ هزار مترمربع به بهره‌ برداری رسید و این مرکز سالانه با برپایی بیش از ۶۰ نمایشگاه ملی و بین‌ المللی و میزبانی حدود ۲ میلیون بازدید کننده، نقش‌ مهمی در پویایی اقتصاد شرق کشور به خصوص کلانشهر مشهد داشته است.